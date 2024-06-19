Франция обещает защитить Ливан

Франция поддержит Вооруженные силы (ВС) Ливана в случае размещения им своих войск на южной границе с Израилем в рамках миссии по обеспечению безопасности. Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на источники.

«Ничего не произойдет без политического зеленого света. Но Франция должна быть готова поддержать расширение присутствия ВС Ливана на южной границе с Израилем, чтобы способствовать безопасности ливанского народа и его суверенитета», — рассказал французский чиновник на правах анонимности.

Он также добавил, что подобный шаг может «побудить Париж возобновить оказание международной помощи правительству Ливана».

18 июня Армия обороны Израиля заявила, что утвердила оперативные планы боевых действий для наступления в Ливане. Причиной операции является активность группировки «Хезболла» на юге Ливана, который фактически не контролируется правительством страны.