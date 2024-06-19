Столтенберг требует санкции против Китая

Странам НАТО следует рассмотреть возможность ввести антикитайские санкции, если Пекин не изменит свою позицию по отношению к украинскому конфликту. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире телекомпании CNN.

"Я абсолютно уверен, что союзники по НАТО должны рассмотреть введение экономических санкций или ограничений, если Китай не прекратит поддерживать Россию", - сказал он.

Генсек Североатлантического альянса утверждал, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет "создать впечатление, будто [его страна] находится не на первом плане в этом конфликте".

При этом, по словам Столтенберга, Китай помогает России развивать "военную экономику".

Он заявил, что Китай не может одновременно "сохранять нормальные торговые отношения" с Европой и "способствовать конфликту" в Украине.