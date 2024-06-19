США обеспокоены ситуацией в Украине

В Соединенных Штатах Америки обсуждают, как можно продолжать помощь оборонной промышленности Украины. Об этом на брифинге в Киеве заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Джон Басс, пишут украинские СМИ.

Басс напомнил, что сейчас противовоздушная оборона является главным приоритетом для Украины, и в Вашингтоне сосредоточены на этом. Но американская поддержка не ограничивается только этим вопросом.

"Мы ведем серьезный и интенсивный разговор о том, как мы можем продолжать помогать украинской промышленности производить здесь, в Украине то, что вам нужно для защиты", - добавил заместитель госсекретаря США.