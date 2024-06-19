Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и глава исполнительной власти Хызинского района Хазар Асланов посетили небольшие хозяйства, созданные в рамках программы самозанятости для матери шехида Сайяры Вердиевой и Афгана Мамедова. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

С.Вердиева и А.Мамедов создали свои животноводческие хозяйства благодаря активам, предоставленным в соответствии с программой самозанятости. Они поблагодарили главу государства за поддержку и заявили о стремлении к расширению своих хозяйств.

Отметим, что в Хызинском районе 209 безработных граждан были обеспечены необходимыми товарами и материалами для создания малых хозяйств в соответствии с программой самозанятости.