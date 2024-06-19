В ЕС рассказали, когда Украина получит первый платеж за счет активов РФ

Первую выплату за счет доходов от замороженных российских активов Украина получит уже этим летом. Об этом сообщил европейский комиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, его слова приводят украинские СМИ.

По его оценке, в 2024 году Украине будет выделено от этих средств порядка 3 млрд евро.

«Мы ожидаем осуществить первый платеж в размере 1,5 миллиарда евро к летним каникулам», - отметил еврокомиссар.

Он также добавил, что средства в основном будут использованы для военной поддержки Украины.