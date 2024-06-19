Азербайджанские пловцы Марьям Шейхализадехангях и Рамиль Велизаде получили олимпийские лицензии. Об этом стало известно после их выступления на чемпионате Европы в Белграде.

Таким образом, на данный момент у Азербайджана 41 лицензия и 48 будущих участников Олимпиады, из которых 28 спортсменов и 20 спортсменок.

Путевки в Париж завоевали: Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров), Мурад Аллахвердиев (бокс, 80 кг), Магомед Абдуллаев (бокс, свыше 92 кг), Анна Скидан (легкая атлетика, метание молота), Зохра Агамирова (художественная гимнастика), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Гашим Магомедов (таэквондо, 58 кг), Ниджат Гусейнов (бокс, 51 кг), Сельджан Махсудова (прыжки на батуте), Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг), Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг), Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг), Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг), женская сборная Азербайджана (баскетбол 3x3 – Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Тиффани Хейс, Мерседес Уолкер), Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 метров), Эди Рески Двичао (бадминтон, мужской одиночный разряд), Кейша Фатима Захра (бадминтон, женский одиночный разряд), Мурад Мамедов (греко-римская борьба, 60 кг), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба, 87 кг), Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг), Мария Стадник (женская борьба, 50 кг), групповая команда Азербайджана (художественная гимнастика, 5 спортсменок), Ростислав Певцов (триатлон), Анна Башта (фехтование, сабля), Малик Гасанов (бокс, 63,5 кг), Альфонсо Домингес (бокс, 92 кг), дзюдо (7 спортсменов и 2 спортсменки) и Яйлагюль Рамазанова (стрельба из лука), Марьям Шейхализадехангях (плавание), Рамиль Велизаде (плавание).