Удержится ли Америка от стрельбы? горячая тема
Соединенные Штаты, как известно, выделяются на фоне прочего Запада своем культом оружия. Идеалом свободного гражданина тут долгое время был вооруженный гражданин. В Америке в ходу была фраза «Бог создал людей, а Сэмюэл Кольт сделал их равными». Нравы нынче немного смягчились, правила владения оружием ужесточились, но традиции живы. И хотя они уносят каждый год немало жизней, отказываться от них никто не собирается.
Вот только в пору резко обострившихся политических отношений в США фактор наличия у населения большого количества оружия вызывает тревогу. Тем более, что специалисты фиксируют растущую готовность американцев применить это оружие в политических целях, не для защиты личной безопасности или имущества.
Многих не на шутку напугал штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками проигравшего выборы Трампа. Сейчас, похоже, результат президентской кампании тоже будет получен в очень напряженной борьбе и с небольшим отрывом победившей стороны, что снова может привести к неприятным и откровенно опасным ситуациям.
Профессор Калифорнийского университета Гэрен Винтемьют, который изучает случаи насилия с применением огнестрельного оружия, пишет в колонке в издании The Hill, что насилие является проблемой здоровья, поскольку из-за него множество людей теряют жизни и здоровье. И, похоже, здоровью американцев действительно угрожает опасность.
Центр профессора Винтемьюта два года подряд проводил общенациональные опросы-исследования отношения американцев к политическому насилию. В 2022 году треть опрошенных, 32,8%, посчитали оправданным насилие для достижения политической цели. В некоторых общественных группах сторонников политического насилия значительно больше. Да, в первую очередь среди республиканцев и в особенности среди их радикального крыла – трампистов, сторонников конспирологических теорий, христианских националистов и прочих правоэкстремистских организаций. Ничуть не удивительно, что высокая терпимость к политическому насилию у владельцев оружия. Понятно, что нередко эти группы пересекаются.
Важно, что речь идет не только об абстрактном принятии насилия, но и о готовности в нем поучаствовать лично. Что характерно, среди тех, кто регулярно носит заряженное оружие в публичных местах, 8,8% считают вероятным или высоко вероятным, что в будущем им придется применить оружие в политических целях. Среди тех собственников оружия, которые с ним не ходят, так ответили лишь 0,5%.
Для понимания масштабов: собственниками оружия в США являются 28,8% взрослых американцев. Из них постоянно ходят с оружием 9%. Так что количество тех, кто готов стрелять, преследуя какие-то политические цели, весьма велико.
В 2022 году, два года спустя после событий у Капитолия, 13,7% опрошенных соглашались с утверждением что в ближайшие несколько лет в США случится гражданская война. В 2023 году, это число упало до 5,7%, видимо, потому что в прошлом году не проходило никаких выборов, что снизило градус общественной тревоги, но среди тех, кто ждет гражданскую войну 38,4% согласились с утверждением, что «Соединенным Штатам требуется гражданская война, чтобы навести порядок».
Конечно, большинство – две трети в 2022 году и три четверти опрошенных в 2023 году ответили, что не считают политическое насилие оправданным, а среди тех, кто такую вероятность не исключает, около 70% не намерены сами к нему прибегать. Но этот фактор, пишет профессор Винтемьют, сам по себе не сработает, если эти люди будут пассивны перед лицом тех, кто готов пострелять. Для того, чтобы “battleground states” – колеблющиеся штаты, а в буквальном переводе – штаты, где идет сражение, не стали настоящим полем сражения, придется приложить некоторые усилия.