Удержится ли Америка от стрельбы? горячая тема

Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az

Соединенные Штаты, как известно, выделяются на фоне прочего Запада своем культом оружия. Идеалом свободного гражданина тут долгое время был вооруженный гражданин. В Америке в ходу была фраза «Бог создал людей, а Сэмюэл Кольт сделал их равными». Нравы нынче немного смягчились, правила владения оружием ужесточились, но традиции живы. И хотя они уносят каждый год немало жизней, отказываться от них никто не собирается.

Вот только в пору резко обострившихся политических отношений в США фактор наличия у населения большого количества оружия вызывает тревогу. Тем более, что специалисты фиксируют растущую готовность американцев применить это оружие в политических целях, не для защиты личной безопасности или имущества.

Для того, чтобы “battleground states” – колеблющиеся штаты, а в буквальном переводе – штаты, где идет сражение, не стали настоящим полем сражения, придется приложить некоторые усилия

Многих не на шутку напугал штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками проигравшего выборы Трампа. Сейчас, похоже, результат президентской кампании тоже будет получен в очень напряженной борьбе и с небольшим отрывом победившей стороны, что снова может привести к неприятным и откровенно опасным ситуациям.

Профессор Калифорнийского университета Гэрен Винтемьют, который изучает случаи насилия с применением огнестрельного оружия, пишет в колонке в издании The Hill, что насилие является проблемой здоровья, поскольку из-за него множество людей теряют жизни и здоровье. И, похоже, здоровью американцев действительно угрожает опасность.

Центр профессора Винтемьюта два года подряд проводил общенациональные опросы-исследования отношения американцев к политическому насилию. В 2022 году треть опрошенных, 32,8%, посчитали оправданным насилие для достижения политической цели. В некоторых общественных группах сторонников политического насилия значительно больше. Да, в первую очередь среди республиканцев и в особенности среди их радикального крыла – трампистов, сторонников конспирологических теорий, христианских националистов и прочих правоэкстремистских организаций. Ничуть не удивительно, что высокая терпимость к политическому насилию у владельцев оружия. Понятно, что нередко эти группы пересекаются.

В пору резко обострившихся политических отношений в США фактор наличия у населения большого количества оружия вызывает тревогу

Важно, что речь идет не только об абстрактном принятии насилия, но и о готовности в нем поучаствовать лично. Что характерно, среди тех, кто регулярно носит заряженное оружие в публичных местах, 8,8% считают вероятным или высоко вероятным, что в будущем им придется применить оружие в политических целях. Среди тех собственников оружия, которые с ним не ходят, так ответили лишь 0,5%.

Для понимания масштабов: собственниками оружия в США являются 28,8% взрослых американцев. Из них постоянно ходят с оружием 9%. Так что количество тех, кто готов стрелять, преследуя какие-то политические цели, весьма велико.

В 2022 году, два года спустя после событий у Капитолия, 13,7% опрошенных соглашались с утверждением что в ближайшие несколько лет в США случится гражданская война. В 2023 году, это число упало до 5,7%, видимо, потому что в прошлом году не проходило никаких выборов, что снизило градус общественной тревоги, но среди тех, кто ждет гражданскую войну 38,4% согласились с утверждением, что «Соединенным Штатам требуется гражданская война, чтобы навести порядок».

Конечно, большинство – две трети в 2022 году и три четверти опрошенных в 2023 году ответили, что не считают политическое насилие оправданным, а среди тех, кто такую вероятность не исключает, около 70% не намерены сами к нему прибегать. Но этот фактор, пишет профессор Винтемьют, сам по себе не сработает, если эти люди будут пассивны перед лицом тех, кто готов пострелять. Для того, чтобы “battleground states” – колеблющиеся штаты, а в буквальном переводе – штаты, где идет сражение, не стали настоящим полем сражения, придется приложить некоторые усилия.