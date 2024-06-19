Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 22:40

Соединенные Штаты, как известно, выделяются на фоне прочего Запада своем культом оружия. Идеалом свободного гражданина тут долгое время был вооруженный гражданин. В Америке в ходу была фраза «Бог создал людей, а Сэмюэл Кольт сделал их равными». Нравы нынче немного смягчились, правила владения оружием ужесточились, но традиции живы. И хотя они уносят каждый год немало жизней, отказываться от них никто не собирается. Вот только в пору резко обострившихся политических отношений в США фактор наличия у населения большого количества оружия вызывает тревогу. Тем более, что специалисты фиксируют растущую готовность американцев применить это оружие в политических целях, не для защиты личной безопасности или имущества.

Многих не на шутку напугал штурм Капитолия 6 января 2021 года сторонниками проигравшего выборы Трампа. Сейчас, похоже, результат президентской кампании тоже будет получен в очень напряженной борьбе и с небольшим отрывом победившей стороны, что снова может привести к неприятным и откровенно опасным ситуациям. Профессор Калифорнийского университета Гэрен Винтемьют, который изучает случаи насилия с применением огнестрельного оружия, пишет в колонке в издании The Hill, что насилие является проблемой здоровья, поскольку из-за него множество людей теряют жизни и здоровье. И, похоже, здоровью американцев действительно угрожает опасность. Центр профессора Винтемьюта два года подряд проводил общенациональные опросы-исследования отношения американцев к политическому насилию. В 2022 году треть опрошенных, 32,8%, посчитали оправданным насилие для достижения политической цели. В некоторых общественных группах сторонников политического насилия значительно больше. Да, в первую очередь среди республиканцев и в особенности среди их радикального крыла – трампистов, сторонников конспирологических теорий, христианских националистов и прочих правоэкстремистских организаций. Ничуть не удивительно, что высокая терпимость к политическому насилию у владельцев оружия. Понятно, что нередко эти группы пересекаются.