Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является лишь «девочкой-прислужницей» при Вельзевуле (повелитель демонов из Нового Завета — ред.) под которым подразумевается глава Европейской народной партии Манфред Вебер. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Манфред Вебер — старинный противник Венгрии. По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница.

Созданная сейчас коалиция - либералы, левые и Европейская народная партия - под руководством Манфреда Вебера, который сыграл роль «Вельзевула» в том, что политика Брюсселя стала ошибочной и испортилась... Это провоенная коалиция», - подчеркнул Орбан.

Он добавил, что собравшиеся в этой коалиции люди хотят ускоренным темпом втянуть Европу в войну.

«И они даже не скрывают этого», - указал премьер Венгрии.