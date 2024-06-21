Китай и США поговорили о ядерном оружии

Китайская и американская стороны в марте впервые за пять лет провели в Шанхае неофициальные консультации по вопросам, касающимся ядерного оружия. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей американской делегации.

Эти контакты организовал президент гавайского аналитического центра Pacific Forum Дэвид Санторо. В них со стороны США приняли участие несколько бывших должностных лиц и исследователей, со стороны Китая - ученые и аналитики, включая отставных военных.

Как отмечает агентство, представители китайской делегации на консультациях заверили, что Китай не стал бы прибегать к угрозам применения ядерного оружия в случае конфликта, касающегося Тайваня.

"Они заявили американской стороне, что совершенно уверены, что смогут одержать верх в конфронтации вокруг Тайваня с применением обычных вооружений без использования ядерного оружия", - приводятся в публикации слова Санторо.

По его словам, китайская делегация также выразила уверенность в том, что Пекин "не заинтересован в обеспечении ядерного паритета" с США, "не говоря уже о достижении превосходства".

Представитель Госдепа сообщил агентству, что его сотрудники знали об этих консультациях, но не участвовали в них. Американское внешнеполитическое ведомство назвало такие контакты полезными, но подчеркнуло, что они не могут заменить встречи должностных лиц.