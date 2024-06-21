Сможет ли Рютте договориться с Трампом?

Страны - члены НАТО рассчитывают, что премьер Нидерландов Марк Рютте, которого, по сообщениям СМИ, в июле утвердят в качестве нового генсека альянса, сможет выступить в качестве политического противовеса бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в случае победы последнего на президентских выборах в США в ноябре. Об этом сообщила американская газета Politico.

В частности, экс-посол США при ЕС Гордон Сондланд сказал изданию, что Рютте "имел опыт противостояния Трампу", когда их мнения расходились и говорил ему об этом "в лицо". Как отмечает газета, несмотря на то, что экс-президент США и премьер Нидерландов лично встречались всего несколько раз, "жесткий подход" Рютте в отношении Трампа "попадал в заголовки газет".

"Рютте будет делать все возможное для альянса, - отметил в разговоре с изданием бывший представитель США при НАТО Иво Даалдер. - Однако это не обязательно приведет к сближению с будущим президентом США, если тот не будет заинтересован в более тесном сотрудничестве с НАТО".

При этом, по его словам, в случае победы Трамп может назначить большое число скептически настроенных по отношению к НАТО деятелей на высшие административные посты.

Сам Трамп пока не раскрывал, как он планирует взаимодействовать с Североатлантическим альянсом при новом генеральном секретаре. Politico пишет, что сдержанный подход Рютте, известного своим прагматизмом и проамериканскими взглядами, больше подходит для работы с администрацией Байдена, чем Трампа.