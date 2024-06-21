Москва озвучила условие для переговоров с Вашингтоном

Возврат к диалогу с США по стратегической стабильности будет невозможен, пока Вашингтон не пересмотрит свою враждебную антироссийскую линию. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводят российские СМИ.

"Сейчас диалог по стратегической стабильности с Вашингтоном полностью свернут по его вине. И до пересмотра США их глубоко враждебной антагонистической по отношению к России линии нет никакой возможности возвращаться к теме структурированного диалога по стратегической стабильности", - сказал он.