Бербок летит на Ближний Восток

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправится с визитом на Ближний Восток на следующей неделе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Бербок отправится в Израиль 24 июня, сразу после встречи министров иностранных дел Европейского Союза в Люксембурге, и встретится со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем.

25 июня Бербок проведет переговоры с премьер-министром Государства Палестина, а также с министром иностранных дел и проживающих за рубежом палестинцев Мухаммедом Мустафой.