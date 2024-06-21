Израильские истребители в небе над Ливаном

Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана и нанесли ракетные удары по пограничным районам, которые служат форпостами отрядов милиции "Хезболла", сообщил телеканал Al Manar.

Самолеты атаковали военный объект на западе населенного пункта Мейс-эль-Джебель, который за последние дни не раз подвергался бомбардировкам. Еще два налета было совершено на поселки Талуса и Эт-Тейби. Туда сейчас направляются кареты скорой помощи и пожарные команды. В рядах шиитских бойцов есть убитые и раненые.

Всего с начала в октябре 2023 года военной эскалации на ливано-израильской границе потери "Хезболла" превысили 360 человек. Среди мирных жителей число жертв авианалетов и артобстрелов достигло 96.