«Макрону придется уйти в отставку…»

"Я не призываю Макрона уходить в отставку - я уважаю наши институты власти. Но когда происходит политическая блокировка, кризис, то существуют три пути: перестановки, роспуск или отставка. Перестановки в таких обстоятельствах мне не кажутся полезными, роспуск парламента уже был на ближайший год. Поэтому президенту остается лишь вариант с отставкой, чтобы получить возможность выйти из политического кризиса", - сказала она.

"Национальное объединение" на выборах в Европарламент 9 июня во Франции заняло первое место и получило более 31% голосов, тогда как партия "Ренессанс" оказалась на втором месте с 14,6%. После поражения своих сторонников Макрон принял решение распустить Национальное собрание (нижнюю палату французского парламента) и объявить досрочные парламентские выборы.