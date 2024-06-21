Россиянам запрещают частные перелеты по Европе

Новый 14-й пакет антироссийских санкций ЕС предусматривает запрел любых частных перелетов с целью для перевозки граждан РФ на деловые встречи или в места отдыха на территории союза. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на полученный документ.

Отмечается, что санкции приведут к дальнейшему ужесточению мер в отношении российской авиации.

"Новый запрет ЕС будет распространяться на все частные — ред рейсы... для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза", — сказано в материале.

EUobserver пишет, что речь идет о рейсах, на которых российские физические или юридические лица, а также ведомства могут самостоятельно определять место и время своих взлета и посадки.