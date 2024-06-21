Британским уклонистам пригрозили наказаниями

"У нас будет набор санкций и стимулов, и мы рассмотрим модели, которые уже приняты в Европе. Существует множество различных вариантов. В европейских странах действуют по-разному: есть метод с водительскими правами, доступом к финансам и множество других", — уточнил глава британского правительства.

Сунак не уточнил имел ли он в виду под "лишением доступа к финансам" изъятие у граждан банковских карт.

Ранее председатель Европейской народной партии — ведущей фракции Европарламента - Манфред Вебер предложил ввести не только в Германии, но и в Евросоюзе всеобщую воинскую повинность.