«Оскар» вводит «гендерно-нейтральную» номинацию

Американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает возможность ввести гендерно-нейтральные номинации премии "Оскар". Об этом президент академии Билл Крамер рассказал в интервью Variety.

"Мы изучаем эту тему с нашими комитетами по наградам, членству, равенству и инклюзивности, а вскоре обсудим и с Советом управляющих. Сейчас этот вопрос находится на ранней стадии изучения, и это одно из многих потенциальных нововведений будущих "Оскаров". Мы все еще размышляем о том, как это будет выглядеть", - сказал он.

Ранее на такой шаг пошли организаторы BRIT Awards, заменив категории "Лучший актер" и "Лучшая актриса" на номинацию "Артист года". Отмечается, что в том же году все пятеро номинантов оказались мужчинами, что вызвало бурную критику в адрес премии.