Глава МИД Израиля: Скоро примем решение

Израильские власти намерены пресечь дальнейшие атаки базирующихся в Ливане вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболла" и скоро примут необходимые решения на этом направлении. С таким заявлением выступил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац.

"Израиль не может допустить, чтобы террористическая организация "Хезболла" продолжала атаковать его территорию и его граждан, скоро мы примем необходимые решения", - написал он на своей странице в X.

При этом министр выразил надежду на то, что возможные дальнейшие шаги его страны в отношении "Хезболла" и Ливана найдут широкую международную поддержку.

"Свободный мир должен безоговорочно поддержать Израиль в его войне против оси зла, возглавляемой Ираном и экстремистским исламом. Наша война - это и ваша война, и угроза [лидера "Хезболла" шейха Хасана] Насруллы Кипру - это только начало. Зло должно быть побеждено, как это доказала история в прошлом", - полагает Кац.