Украинские беспилотники атакуют Брянск
Российские средства ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Суражским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в своем Telegram-канале.
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