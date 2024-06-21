Путин подарил Ким Чен Ыну потрет деда

Владимир Путин в ходе посещения КНДР подарил лидеру страну Ким Чен Ыну потрет его деда Ким Ир Сена. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на фоторепортаж ЦТАК.

На кадрах северокорейского агентства показан портрет первого главы страны в рамке, а также письменный набор с росписью в стиле палехской миниатюры.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что Путин подарил Ким Чен Ыну большой чайный сервиз и оправленный золотом адмиральский кортик.