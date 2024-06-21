Москва сообщила о невозможности вернуть клиентам доллары и евро

Попавшая под американские санкции Московская биржа не сможет вернуть клиентам валюту, застрявшую на счетах в Национальном клиринговом центре — «дочке» биржи, которая отвечает за регистрацию сделок на ее рынках.

Валютные остатки в долларах США и евро, биржевые торги которыми были остановлены 13 июня, будут возвращены в российских рублях, сообщила биржа накануне. Речь идет о валютном обеспечении, которое брокеры хранили на счетах в клиринговом центре, следует из сообщения биржи. Его вернут рублями до 28 июня по так называемому «центральному курсу» НКЦ на 13 июня, уточняет торговая площадка: это 89,22 рубля за доллар и 95,7974 рубля за евро.

Валюта, которую российские граждане и компании держали на брокерских счетах, может и не попасть под блокировку и, как следствие, принудительную конвертацию, объясняла биржа ранее. Заблокированы оказались примерно 5% валютных средств, оценивал «Цифра брокер». Компания вместе с другими крупными брокерами, включая «дочку» Райффайзенбанка, «Финам» и БКС, 13 июня объявила, что приостанавливает вывод долларов и евро со счетов, который, впрочем, вскоре был возобновлен.