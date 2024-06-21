Депутат Госдумы предложил отправлять незаконных мигрантов на войну с Украиной

Депутат Государственной думы (ГД) России Виталий Милонов заявил, что нелегальные мигранты, выдворяемые из страны, хорошо устроились. Об этом проинформировало издание «Парламентская газета» со ссылкой на инициативу, которую он направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву.

По мнению Милонова, мигранты живут в России как хотят и не уважают заново и обычаев страны, а при нарушении миграционного законодательства иностранцев просто выдворяют и не взыскивают компенсацию за блага, которые они получили. Согласно точке зрения парламентария, их надо оплатить или отработать.

«Если факт использования нарушителем миграционного режима отечественных социальных систем будет доказан, то перед депортацией он будет обязан выплатить стоимость их рыночной цены в бюджет России либо пройти трудовую отработку в регионах, нуждающихся в трудовых резервах», — считает Милонов.

Он добавил, что таким регионом может быть Донбасс.