Еще одна китайская компания покинула Россию

В компании объяснили «непростое» решение заботой о «стратегическим будущем». «Мы полностью осознаем, какое влияние это решение может оказать на соответствующих партнеров и сотрудников, и сделаем все возможное, чтобы должным образом решить все последующие вопросы и обеспечить плавный переход», — подчеркнули в Wison New Energies.

«Совет директоров Wison New Energies принял решение прекратить все текущие проекты в РФ и немедленно и на неопределенный срок прекратить участие в новых», — говорится в сообщении компании, опубликованном в профиле в LinkedIn. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Компания занималась проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих в Россию и выступала одним из основных технологических партнеров «Новатэка». В частности, она участвовала в строительстве верфей и модулей для «Арктик СПГ — 2», против которого США в начале мая ввели санкции.

По контракту от 2019 года, который был подписан через французскую Technip, китайская компания отгружала модули для первой линии «Арктик СПГ — 2», а также успела поставить модули для второй линии, которая еще находится в стадии строительства и должна быть сдана в текущем году. Компания собиралась строить модули и для третьей технологической линии проекта, которая может быть сдана в 2026 году.

Помимо этого, Wison должна была участвовать в строительстве береговой электростанции для «Арктик СПГ — 2» на 1,5 ГВт на машинах китайской Harbin Gaungham Gas Turbine. Проект планировалось реализовывать в три этапа, возводя на каждом по 400 МВт мощности.

Дочерняя компания Wison New Energies — Wison (Nantong) Heavy Industries — также имеет контракты с «Росатомом» на строительство корпусов для трех плавучих атомных энергоблоков (ПЭБ), которые должны снабжать электроэнергией Баимский ГОК на Чукотке. Стоимость контракта составляет $225,8 млн. Предполагалось, что собирать ПЭБы будут уже в России на Балтийском заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). О доставке корпусов в Россию, а также о начале сборки не сообщалось.

Вряд ли первые два корпуса уже удалось вывезти из КНР, а значит, велика вероятность, что «Росатом» так и не сможет их получить, говорит глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «Есть надежда, что альтернативные варианты производства корпусов удастся найти внутри Китая», — заключил он.