Жители Чада, Либерии, Камеруна принимают русское православие

О желании жителей Чада перейти в православие председателю Миссионерского отдела экзархата Георгию Максимову рассказал один из граждан этой африканской страны во время визита священника в Камерун.

Более сорока жителей одной из деревень Чада приняли решение о присоединении к Русской православной церкви после общения с представителями Патриаршего экзархата Африки.

Глава отдела принял решение провести миссионерскую беседу с этими людьми и вскоре по благословению экзарха митрополита Зарайского Константина отправился в деревню в Чаде, в которой живёт община, интересующаяся православием. Также в составе делегации были священники РПЦ из Камеруна.

Во встрече приняли участие порядка сорока местных жителей. Отец Георгий познакомил их с особенностями православия, ответил на вопросы. Священники рассказали о своём духовном пути.

В завершении встречи все деревенские жители решили стать православными. Представители РПЦ передали им православные книги на французском языке. Кроме того, для окормления был назначен священник.

В текущем году география присутствия РПЦ на континенте расширилась на две страны. Ранее первая миссия РПЦ появилась в Либерии.