15-летнего школьника приговорили к 5 годам за листовки против Путина
15-летнего школьника из Орловской области Арсения Турбина приговорили к пяти годам в воспитательной колонии по обвинению в участии в «Легионе Свобода России» и распространении листовок с критикой Путина.
Об этом сообщает правозащитная организация «Мемориал».
29 августа 2023 года сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру в городе Ливны, где Турбин живет вместе с родителями. Школьника заподозрили в участии в террористической организации. 5 сентября школьника задержали, а на следующий день отправили под домашний арест с возможностью посещать лицей. 31 мая 2024 года меру пресечения изменили на запрет определенных действий, рассказали правозащитники.
По версии следствия, у Турбина под влиянием оппозиционных изданий «сформировались радикально-экстремистские политические взгляды», в результате в начале июня 2023 года 14-летний на тот момент школьник написал в Telegram-бот «Легиона Свобода России» и заполнил анкету на вступление.
ФСБ считает, что таким образом подросток вступил в «Легион», который в России признан террористической организацией. Якобы как участник «террористической организации» Турбин в июне-июле 2023 года разложил по почтовым ящикам соседей листовки «Тебе нужен такой президент?».
Сам подросток заявляет, что в Легион не вступал, а листовки распространял, руководствуясь своими убеждениями, а не чьими-то указаниями.