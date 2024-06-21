15-летнего школьника приговорили к 5 годам за листовки против Путина

15-летнего школьника из Орловской области Арсения Турбина приговорили к пяти годам в воспитательной колонии по обвинению в участии в «Легионе Свобода России» и распространении листовок с критикой Путина.

Об этом сообщает правозащитная организация «Мемориал».

29 августа 2023 года сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру в городе Ливны, где Турбин живет вместе с родителями. Школьника заподозрили в участии в террористической организации. 5 сентября школьника задержали, а на следующий день отправили под домашний арест с возможностью посещать лицей. 31 мая 2024 года меру пресечения изменили на запрет определенных действий, рассказали правозащитники.