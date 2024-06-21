Эльмир Алиев, отдел спорта 05:39

На Летних Олимпийских играх в Париже, церемония открытия которых состоится 26 июля, Азербайджан представят 48 спортсменов. Эта цифра уже вряд ли изменится. Последними на подножку уходящего во Францию поезда запрыгнули наши пловцы.

48 спортсменов – это второй показатель в истории азербайджанского спорта после Рио-2016, где у нас было 56 представителей. При этом Олимпиада в Париже станет рекордной для Азербайджана по числу спортсменок. Их в команде будет 20. Это на четыре больше, чем было три года назад в Токио. Тут, конечно, свою роль сыграло историческое попадание на Олимпиаду нашей женской сборной по баскетболу 3х3, состоящей из четырех спортсменок. Как известно, эта команда станет нашей первой в игровых видах спорта за все время выступления Азербайджана на Олимпиадах.

В Париже будет побит еще один рекорд. Впервые Азербайджан будет представлен в 15 видах спорта. Это стрельба, бокс, легкая атлетика, художественная гимнастика, борьба, таэквондо, прыжки на батуте, баскетбол 3х3, гребля, бадминтон, триатлон, фехтование, дзюдо, стрельба из лука и плавание. Помимо баскетбола 3х3, Азербайджан в первый раз будет участвовать также в соревнованиях по прыжкам на батуте. Для сравнения: в Лондоне-2012, Рио-2016 и Токио-2020 наша страна состязалась в 14 видах спорта. Cостав сборной Азербайджана еще может претерпеть изменения, так как в ряде видов спорта спортсмены завоевывают лицензию для своей федерации, и уже она потом решает, кто именно поедет на Игры. К примеру, изменения могут произойти в нашем олимпийском составе по дзюдо.

На сегодняшний день лицензии на Олимпиаду в Париж добыли: СТРЕЛЬБА Руслан Лунев (пулевая стрельба, 10 метров) БОКС Ниджат Гусейнов (51 кг), Малик Гасанов (63,5 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг), Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг), Альфонсо Домингес (92 кг) ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Анна Скидан (метание молота) ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА Зохра Агамирова (индивидуальные соревнования) Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумматова (групповые упражнения; одна из шести гимнасток будет исключена из итогового состава).

БОРЬБА Алиаббас Рзазаде (вольная борьба, 57 кг), Гаджи Алиев (вольная борьба, 65 кг), Туран Байрамов (вольная борьба, 74 кг), Осман Нурмагомедов (вольная борьба, 86 кг), Магомедхан Магомедов (вольная борьба, 97 кг), Георгий Мешвилдишвили (вольная борьба, 125 кг) Мурад Мамедов (греко-римская борьба, 60 кг), Хасрет Джафаров (греко-римская борьба, 67 кг), Сенан Сулейманов (греко-римская борьба, 77 кг), Рафик Гусейнов (греко-римская борьба, 87 кг), Сабах Шариати (греко-римская борьба, 130 кг) Мария Стадник (женская борьба, 50 кг) ТАЭКВОНДО Гашим Магомедов (58 кг) ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ Сельджан Махсудова (одиночные выступления) БАСКЕТБОЛ 3x3 Дина Ульянова, Александра Молленхауэр, Тиффани Хейс, Мерседес Уолкер ГРЕБЛЯ Диана Дымченко (академическая гребля, 2000 метров)