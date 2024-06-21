Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и другие арабские страны призвали своих граждан не ездить в Ливан, а тех, кто уже находится там, как можно скорее покинуть страну. Об этом пишет израильское Vesty.co.il.

Согласно сообщению издания, данная рекомендация последовала на фоне опасений широкомасштабной войны между Израилем и проиранским ливанским движением «Хезболла».

Кроме того, израильский 9-й канал пишет, что Канада, опасаясь начала полноценной войны в Ливане, приняла решение об эвакуации граждан из этой ближневосточной страны. По информации израильских журналистов, глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли в беседе с израильским коллегой Исраэлем Кацем поделилась этой информацией. По словам Жоли, Оттава отправила в Ливан военных, которые должны осуществить вывоз 45 тысяч канадских граждан в случае начала войны.