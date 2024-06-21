Авианосец Военно-морских сил США «Теодор Рузвельт» прибыл в военно-морской порт Южной Кореи в Пусане, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС.

По данным военных, атомный авианосец 9-й авианосной ударной группы вошел на военно-морскую базу в Пусане, в 320 км к юго-востоку от Сеула. К нему присоединились американские эсминцы Halsey и Daniel Inouye, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis.

Авианосец, отмечает Yonhap, прибыл для «демонстрации силы против растущих угроз со стороны Северной Кореи, вызванных углублением военного сотрудничества Пхеньяна с Россией».

Также прибытие американского военного корабля связано с запланированными учениями «Грань свободы», в которых примут участие США, Южная Корея и Япония. Учения будут проводиться в различных сферах, включая воздушную, морскую и подводную, а также в киберпространстве.