Путин заявил, что применит ядерное оружие

09:45

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Ханое по итогам визита в Северную Корею и Вьетнам, заявил о готовности пойти на крайние меры в случае стратегического поражения России в войне с Украиной и применить ядерное оружие. По словам Путина, Россия готова на самые крайние меры, если Запад приблизит ее к стратегическому поражению: «Для России это означает прекращение ее государственности. Это означает конец тысячелетней истории Российского государства. Я думаю, что это для всех понятно. А тогда встает вопрос: зачем нам бояться? Не лучше ли тогда идти до конца? Это элементарная формальная логика». При этом Путин считает, что превентивный удар пока не нужен России, и что вероятный противник будет «гарантированно уничтожен» в ответно-встречном ударе.

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Шелби Мэгид в разговоре с российским изданием The Insider заявила, что угрозы Путина никого не удивляют, поскольку он уже два года злоупотребляет ими, и страх, что он применит ядерное оружие, начинает проходить. По его словам, их скорее можно расценивать как признак слабости и отчаяния: «Он использует ядерные угрозы для демонстрации силы, и они обманули многих в мире, особенно на Западе и в Америке, заставив проводить нашу политику в зависимости от страха перед эскалацией применения Россией ядерного оружия... Раньше ядерные угрозы сдерживали Америку, но теперь мы видим, что это блеф. США только что объявили о дальнейшем изменении нашей политики, заявив, что Украина может использовать поставляемое американцами оружие для нанесения ударов по территории России. Белый дом ослабляет ограничения для Украины». По словам Мэгид, «Путин отправился в Северную Корею, которая является крупнейшим изгоем в мире, — самой тоталитарной, но очень бедной страной, — чтобы, по сути, просить о помощи...». Он считает, что «Путин совершил еще одну огромную стратегическую ошибку, подписав союз с Северной Кореей, угрожая Южной Корее, у которой одна из крупнейших армий сейчас и которая теперь рассматривает возможность оказания помощи Украине в военном отношении».