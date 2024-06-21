Минобороны Азербайджана заявляет: На границе перестрелка

Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению ведомства, 21 июня с 12:25 до 15:35 позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района подверглись обстрелу с позиций вооруженных сил Армении в противоположном направлении.

Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделениями азербайджанской армии, расположенными на указанном направлении, были приняты адекватные меры.