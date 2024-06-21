Мощные взрывы в Донецке
Более 20 мощных взрывов прогремели в Донецке (с 2014 года под контролем РФ - ред.), передает ТАСС.
Информация о пострадавших уточняется.
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Более 20 мощных взрывов прогремели в Донецке (с 2014 года под контролем РФ - ред.), передает ТАСС.
Информация о пострадавших уточняется.
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