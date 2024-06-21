Премьер Китая отменил встречу с вице-канцлером Германии

Встреча вице-канцлера и министра экономики Германии Роберта Хабека с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, на которую германский политик рассчитывал в рамках поездки в Китай, не состоится, сообщило издание Die Welt со ссылкой на представителей германской делегации.

Они заявили, что встречу «не удалось назначить на утро перед отъездом» Хабека в Шанхай, который был запланирован заранее. Конкретные причины не называются. Хабек заявил, что не имеет представления о причинах отмены. При этом он лично знает Цяна уже несколько лет.