Разъяренный слон затоптал туристку

В Замбии американская туристка подверглась нападению слона во время наблюдения за животными, сообщает Metro.

Инцидент произошел в городе Ливингстон, группа туристов наблюдала за стадом слонов, которое переходило дорогу. В какой-то момент одно из животных приблизилось к стоявшей на обочине машине и несколькими ударами выбило оттуда 64-летнюю женщину.

Пожилая женщина упала на проезжую часть, разъяренный слон затоптал ее. Спасти пострадавшую не удалось. Власти Замбии посоветовали туристам быть предельно осторожными при наблюдении за дикой природой.