Ильхам Алиев ответил на вопросы Euronews фото
Телеканал Euronews опубликовал интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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Телеканал Euronews опубликовал интервью с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
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