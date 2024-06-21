Генсек ООН бьет тревогу: Ливан не должен стать новой Газой

«Один безрассудный шаг, один просчет может повлечь катастрофу, которая выйдет далеко за пределы границы, и, прямо скажем, за грань воображения», - приводят западные СМИ слова генсека.

«Будем ясны: население региона, всего мира не может допустить, чтобы Ливан превратился в еще одну Газу», - подчеркнул Гутерриш, призвав международное сообщество дать ясно понять: военного решения проблемы на израильско-ливанской границе нет, нужна деэскалация.

Напомним, ранее израильские СМИ сообщили, что Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия и другие арабские страны призвали своих граждан не ездить в Ливан, а тех, кто уже находится там, как можно скорее покинуть страну. Кроме того, Канада, опасаясь начала войны в Ливане, приняла решение об эвакуации граждан из этой ближневосточной страны.