Ханкенди «зачищают» от оружия, а в Физули сожгли тонны наркотиков

За неделю (15-21 июня) в городе Ханкенди обнаружено большое количество оружия и боеприпасов. Информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Азербайджана.

Согласно сообщению, с 15 по 21 июня сотрудниками полиции на территории города Ханкенди было обнаружено и изъято 14 автоматов, 5 винтовок, 12 гранат, один гранатомет, 14 запалов, 26 магазинов для патронов, 400 патронов различных калибров и другие боеприпасы.

Кроме того, в пресс-службе МВД сообщили, что сотрудники Физулинского районного отдела полиции сожгли более 3 тонн кустов дикорастущей конопли.