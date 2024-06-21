Швейцарский суд приговорил четырех членов богатейшей семьи Великобритании к тюремному заключению на сроки от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию прислуги. Об этом информирует BBC.

Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны виновными в эксплуатации и незаконном найме на работу. Но они были оправданы по более серьезному обвинению в торговле людьми.