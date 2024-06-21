Богатейшую семью приговорили за эксплуатацию прислуги справедливый Швейцарский суд
Швейцарский суд приговорил четырех членов богатейшей семьи Великобритании к тюремному заключению на сроки от четырех до четырех с половиной лет за эксплуатацию прислуги. Об этом информирует BBC.
Пракаш и Камаль Хиндуджа, а также их сын Аджай и его жена Намрата были признаны виновными в эксплуатации и незаконном найме на работу. Но они были оправданы по более серьезному обвинению в торговле людьми.
Работники, привезенные из Индии, утверждали, что семья платила им всего 7 фунтов стерлингов (8 долларов США) за работу по 18 часов в день, что составляет менее десятой части минимальной суммы, требуемой по швейцарскому законодательству. Они также утверждали, что члены семьи, состояние которой оценивается примерно в 37 млрд фунтов стерлингов (почти 47 млрд долларов), редко разрешали им покидать дом в богатом районе Женевы Колоньи.
Прокурор Женевы призвал к немедленному задержанию семейства Хиндуджа.
Семья Хиндуджа владеет Hinduja Group, международной группой компаний, имеющей интересы в сфере нефти, газа и банковских услуг. Семья также владеет отелем Raffles в Лондоне.