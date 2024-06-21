США Киеву: Только не по российским аэродромам...

Таким образом, сказали собеседники, разрешение не распространяется на ключевые аэродромы в России.

США разрешили Украине использовать переданное ВСУ американское оружие для ударов по России лишь на расстоянии до 100 км от границы, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских чиновников.

Издание цитирует слова неназванного представителя украинского Минобороны, заявившего, что разрешение ВСУ наносить удары по военным объектам в России оружием США «определенно изменило ситуацию», но «ни дальность, ни категория оружия не достаточны».

Американские чиновники, с которыми беседовала WP, отрицают существование такого ограничения. При этом они не уточнили расстояние, на которое украинским военным разрешено бить оружием США.

«США согласились разрешить Украине бить из предоставленного США оружия по России, туда, куда прибывают российские войска, пытаясь занять украинскую территорию», - пояснил представитель Пентагона майор Чарли Дитц, добавив, что Киеву разрешено использовать поставленные США системы ПВО для нанесения ударов по российским самолетам, если те собираются «открыть огонь по целям в украинском воздушном пространстве».

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что «речь идет не о географии, а о здравом смысле», и Украине разрешено «наносить ответный удар силам, которые наносят удары по ней из-за границы». Однако украинские военные сомневаются, что у них есть «такая свобода действий, которую предполагают заявления Пентагона и Белого дома», пишет WP.

Напомним, на фоне наступления российской армии в Харьковской области Украины США, Германия и ряд других стран разрешили Киеву использовать поставляемое ей оружие для ударов по территории РФ.