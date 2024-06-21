«Ни по какой причине не приезжайте в Россию»: Госдеп предупредил американцев

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер предостерег своих сограждан от поездок в Россию.

«Ни один американец! Я подчеркиваю: ни один американец не должен приезжать в Россию ни по какой причине. Я понимаю, что иногда для американцев, у которых в России остались родственники, часто это пожилые люди с проблемами со здоровьем и хочется их навестить, поездка в РФ это жизненная необходимость! Но прошу вас помните, что поездка в Россию — это невероятный риск, что вас задержат, арестуют и осудят. Так что мы продолжим доносить до каждого американца — никогда, ни по какой причине не приезжайте в Россию!» – заявил американский чиновник на брифинге для журналистов.