Во Франции готовились атаки на еврейские объекты

Французская прокуратура предъявила обвинения двум юношам (одному из них 19 лет, второй - несовершеннолетний) в планировании атаки на еврейские объекты, сообщает AFP со ссылкой на источник в суде.

19-летнему задержанному предъявлено обвинение в «террористическом заговоре» с целью совершения нападений, а также в «приобретении и хранении оружия для террористической деятельности».

Молодые люди познакомились в соцсетях и планировали «насильственную акцию, направленную, главным образом, против еврейских объектов», пишет агентство. Других подробностей не приводится.