Покушавшийся в Киеве на казахского оппозиционера сдался властям

Подозреваемый в покушении на казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова в Киеве самостоятельно обратился в органы внутренних дел Казахстана, его задержали, сообщила Генпрокуратура республики.

Ведомство не называет полное имя подозреваемого, его фамилия — Жаканбаев, инициалы — А.М. Это 36-летний Алтай Жаканбаев, уточняет Orda.

«Правоохранительные органы Украины, проявляя оперативность и профессионализм, в кратчайшие сроки установили лиц, совершивших данное преступление», — добавила Генпрокуратура Казахстана.

Айдос Садыков ведет оппозиционный казахстанский телеграм-канал «Басе». Последние десять лет он постоянно проживает в Киеве в статусе беженца. Покушение произошло 18 июня, блогеру выстрелили в голову, когда он был за рулем автомобиля неподалеку от своего дома. По версии казахстанских следователей, Жаканбаев и другой подозреваемый, 33-летний Мейрам Каратаев, приехали в Украину в начале июня, организовали слежку за активистом, а в день преступления уехали из страны. Садыков прооперирован и находится в реанимации.