Между Москвой и Вашингтоном все напряженнее

США закроют два российских отделения визового центра — в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад, ...американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр. И теперь на плечи российских дипломатов, консулов ложится дополнительная нагрузка», — заявил Антонов в разговоре с журналистами.

Он пообещал, что дипломаты «не бросят своих соотечественников» и продолжат обеспечивать их необходимым правовым и консульским обеспечением.

Также посол рассказал еще об одном «выпаде» США в сторону России — у российских дипломатов забрали карточки освобождения от налога: «Они отобрали у нас карточки освобождения от налога. Эти карточки предполагают привилегии для дипломатов в любой стране, позволяющие им жить и не платить налоги в местную казну».

По словам российского посла, американская сторона свои действия никак не объяснила.

Говоря о возможных ответных мерах со стороны России, Антонов заявил: «Сегодня с плеча рубить не стоит. Надо задуматься, надо посмотреть, каковы будут последствия конкретные, что нам предстоит сделать».