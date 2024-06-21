Галстанян подарил Lexus сепаратисту Шахраманяну
Так называемый лидер армянского протестного движения Баграт Галстанян подарил свой автомобиль Lexus экс-главе карабахских сепаратистов Самвелу Шахраманяну взамен отобранной у последнего силовым путем машины.
Шахраманян попытался отказаться от презента, заявив, что не нуждается, но Галстанян настоял и передал ему ключи.
Напомним, армянские спецназовцы накануне, взломав ворота «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване, конфисковали автомобиль Шахраманяна.
Автомобиль Lexus Галстаняну в свое время подарили, чтобы он ездил на позиции к военнослужащим, напоминают армянские СМИ.