Галстанян подарил Lexus сепаратисту Шахраманяну

Так называемый лидер армянского протестного движения Баграт Галстанян подарил свой автомобиль Lexus экс-главе карабах ских сепаратистов Самвелу Шахраманяну взамен отобранной у последнего силовым путем машины.

Шахраманян попытался отказаться от презента, заявив, что не нуждается, но Галстанян настоял и передал ему ключи.

Напомним, армянские спецназовцы накануне, взломав ворота «представительства» карабахских сепаратистов в Ереване, конфисковали автомобиль Шахраманяна.

Автомобиль Lexus Галстаняну в свое время подарили, чтобы он ездил на позиции к военнослужащим, напоминают армянские СМИ.