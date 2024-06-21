У пронаталиста Маска теперь 12 детей

По словам источников, в начале года у Маска и Шивон Зилис, топ-менеджера Neuralink, компании бизнесмена по разработке первого в мире малоинвазивного нейрочипа, родился третий общий ребенок. В 2021 году они стали родителями близнецов.

Певица Граймс (настоящее имя — Клэр Элис Буше), с которой Маск встречался до 2021 года, родила троих детей — сыновей X Æ A-XII (читается как Экс Эш Эй-Твелв) и Техно Механикуса и дочь Y. Кроме того, бизнесмен является отцом двойняшек Гриффина и Ксавьера и тройняшек Дамиана, Саксона и Кая от первой жены — Джастин Уилсон. Первенец Маска, сын Невада, умер в возрасте 10 недель от синдрома внезапной детской смерти.

Шивон Зилис 38 лет. В 2015 году она попала в рейтинг Forbes «30 до 30» в категории венчурного капитала. С Маском Зилис познакомилась во время сотрудничества со стартапом OpenAI в области искусственного интеллекта, после чего некоторое время работала в Tesla.

Forbes оценивает состояние Маска в $213,1 млрд, а Bloomberg — в $206 млрд. Агентство называет бизнесмена самым богатым и влиятельным человеком, который открыто придерживается пронатализма — политики поощрения роста рождаемости в обществе.