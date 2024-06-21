Русские продвигаются. «Провал обороны» ВСУ
Российские войска продвигаются в районе населенного пункта Торецк Донецкой области, сообщил украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Министерству обороны Украины.
В сообщении говорится о «провале обороны» в поселке Пивничное и о захвате села Шумы.
Торецк расположен в 25 километрах к югу от Часова Яра, на который также наступают российские войска. ВС РФ начали атаки на Торецк и соседний Нью-Йорк с юга недавно, после нескольких месяцев затишья.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!