МВД, ФСБ и МЧС России занялись вербовкой обвиняемых на войну

По информации издания, следственные подразделения московского управления МВД получили требование изучить и исполнить порядок взаимодействия с командованием воинских частей «по вопросам приостановления и прекращения предварительного расследования в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на службу в вооруженные силы РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени».

Сотрудники МВД, ФСБ, МЧС, Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ получили указание предлагать подозреваемым и обвиняемым по уголовным делам заключить контракт с Минобороны и получить освобождение от уголовной ответственности. Об этом пишет «Коммерсант».

Аналогичные требования получили следователи ФСБ, а также дознаватели МЧС, ФССП и ФТС. Их обязывают разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они могут заключить контракт с Минобороны России и получить «гарантированное законом освобождение от уголовной ответственности».

Обращение от желающих отправиться на войну следователи должны «незамедлительно» направить для рассмотрения в военкоматы. Для контроля за мобилизацией фигурантов уголовных дел будут составлены их списки с указанием преступлений, в которых их обвиняют, и назначен ответственный за эту работу.

Издание описывает, как происходит вербовка подозреваемых. После возбуждения уголовного дела его фигуранту «практически сразу» предлагается «армейская альтернатива». Если он соглашается, его данные направляются в ближайший военкомат. Главное требование — подходящий возраст и физическое состояние. В случае, если военный комиссариат соглашается на заключение контракта с подследственным, его уголовное преследование по ходатайству военных приостанавливается, а полностью прекращается после награждения фигуранта госнаградой, завершения «СВО» или «утраты жизни или здоровья».