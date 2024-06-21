Красный Крест заявил об обстреле своего офиса в Газе: много погибших

Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил, что его офис в Газе был поврежден в результате обстрела с помощью крупнокалиберных снарядов. Обстрел, утверждается, привел к гибели 22 человек, укрывавшихся возле здания, передает BBC.

Согласно сообщению, офис окружен сотнями перемещенных граждан, живущих в палатках. Помимо погибших, по предварительной информации, есть еще 45 раненых.

Представители «министерства здравоохранения Газы», находящегося под управлением ХАМАС, предоставили другие цифры, сообщив о 25 погибших и 50 раненых в результате обстрела и возложив ответственность за него на Израиль. Представитель Армии обороны Израиля заявил BBC, что первоначальные проверки не указывают на то, что Израиль наносил удары по этому району, но отметил, что инцидент находится на рассмотрении.