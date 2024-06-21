Если завтра война с «Хезболлой»: американцы обещают поддержать Израиль
Высокопоставленные американские чиновники заверили делегацию израильских официальных лиц, посетивших Вашингтон, что в случае полномасштабной войны на северной границе Израиля с проиранским ливанским движением «Хезболла» администрация Джо Байдена готова оказать своему союзнику поддержку, сообщает CNN.
Эти заверения были даны в свете участившихся за последние недели ударов, которые «Хезболла» наносит по территории Израиля из Ливана, что усилило опасения по поводу возможного нового конфликта на Ближнем Востоке.
В состав израильской делегации входили министр стратегических дел Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, которые провели серию встреч с американскими коллегами, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и координатора Белого дома по делам Ближнего Востока Бретта МакГурка.
На этих встречах обсуждался широкий круг вопросов, включая ситуацию на северной границе Израиля, вопросы, связанные с Ираном, и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. Американские чиновники ясно дали понять, что администрация Байдена предоставит Израилю необходимую помощь в сфере безопасности, хотя не планирует направлять американские войска.
Администрация Байдена не раз заявляла, что не желает видеть новый конфликт на северной границе Израиля и призывает к дипломатической деэскалации. В этом контексте специальный посланник США Амос Хохштейн был направлен в регион для содействия снижению напряженности. Несмотря на усилия по деэскалации, продолжающиеся атаки «Хезболлы» вызывают серьезные опасения у американских чиновников, и в случае значительного расширения атак Израиль, вероятно, ответит решительно.