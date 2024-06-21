Если завтра война с «Хезболлой»: американцы обещают поддержать Израиль

Эти заверения были даны в свете участившихся за последние недели ударов, которые «Хезболла» наносит по территории Израиля из Ливана, что усилило опасения по поводу возможного нового конфликта на Ближнем Востоке.

Высокопоставленные американские чиновники заверили делегацию израильских официальных лиц, посетивших Вашингтон, что в случае полномасштабной войны на северной границе Израиля с проиранским ливанским движением «Хезболла» администрация Джо Байдена готова оказать своему союзнику поддержку, сообщает CNN.

В состав израильской делегации входили министр стратегических дел Рон Дермер и советник по национальной безопасности Цахи Ханегби, которые провели серию встреч с американскими коллегами, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и координатора Белого дома по делам Ближнего Востока Бретта МакГурка.

На этих встречах обсуждался широкий круг вопросов, включая ситуацию на северной границе Израиля, вопросы, связанные с Ираном, и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников. Американские чиновники ясно дали понять, что администрация Байдена предоставит Израилю необходимую помощь в сфере безопасности, хотя не планирует направлять американские войска.

Администрация Байдена не раз заявляла, что не желает видеть новый конфликт на северной границе Израиля и призывает к дипломатической деэскалации. В этом контексте специальный посланник США Амос Хохштейн был направлен в регион для содействия снижению напряженности. Несмотря на усилия по деэскалации, продолжающиеся атаки «Хезболлы» вызывают серьезные опасения у американских чиновников, и в случае значительного расширения атак Израиль, вероятно, ответит решительно.