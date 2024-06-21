Зухра Новрузова, спецкор по странам Средней Азии 14:28

В Таджикистане задержан ряд известных бывших политиков. Их обвиняют в попытке государственного переворота. На первый взгляд, все непонятно и все засекречено. Таджикские источники сообщают о задержании около 50 лиц, в числе которых экс-исполняющий обязанности президента Таджикистана Акбаршо Искандаров, экс-глава МВД Ëкуб Салимов, экс-полевой командир ОТО Саламшо Мухаббатов, бывший начальник Альфа ГКНБ Назрулло Наимов и бывший министр иностранных дел Таджикистана Хамрохон Зарифи.

Дальше информация об их судьбе расходится. Кто-то говорит, что они были допрошены и отпущены, кто-то – настаивает на том, что их судьба после задержания неизвестна. Особый интерес вызывает информация о том, что причиной ареста экс-главы Демократической партии Таджикистана и депутата нижней палаты парламента Саидджафар Усмонзода послужила его встреча с неким генералом ФСБ России, который предложил ему взять на себя роль главы нового правительства, которое Россия, судя по сообщениям, планировала сформировать в Таджикистане. Не удивлюсь, если в скором времени в этом деле появятся иностранные террористы и другие силы мирового закулисья. Тем более, что по Душанбе уже поползли слухи, что в сентябре 2021 года Усмонзода обсуждал с представителем объявленной в Таджикистане террористической организацией «Паймони миллии Таджикистон» Шарофиддином Гадоевым вопрос о насильственном захвате власти в стране.

Причем Гадоев, согласно официальной версии, пообещал при содействии «Партии исламского возрождения», кстати, в Таджикистане безжалостно разгромленной и брошенной за решетку, оказать финансовую помощь и предоставить более 3 тысяч боевиков «Джамаат Ансаруллох» из-за рубежа. Тут и коварный северный сосед, и международные террористы – и их пособники внутри страны, змеи, коварно пригревшиеся. В скором времени из показаний арестованных может предстать еще более масштабная картина. По всей видимости, заговор против Рахмон действительно был. И все это происходит на фоне усилившихся слухов в республике по поводу предстоящей передачи власти преемнику – сыну президента, действующему спикеру парламента Эмомали Рустаму.