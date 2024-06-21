Карабахских армян избили в Ереване

Двух армян из Карабахского региона Азербайджана с гражданством Эстонии и Нидерландов избили битой в Ереване, сообщают армянские СМИ со ссылкой на адвоката Романа Ерицяна.

По его словам, причиной избиения стал якобы отказ двух мужчин (65 и 51 лет), ожидавших такси, уступить дорогу. После избиения их доставили в реанимацию – у них черепно-мозговые травмы.

Адвокат недоволен тем, что избивший их гражданин не задержан, хотя инцидент произошел недалеко от здания Следственного комитета Армении.

На критику адвоката ответил пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян. По его мнению, заявления адвоката не имеют отношения к реальности, носят манипулятивный характер. Абрамян сообщил, что по инциденту инициировано уголовное производство, двое граждан признаны потерпевшими.